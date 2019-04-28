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بالفيديو.. تركي يعرض كليته للبيع بسبب ارتفاع الأسعار

بالفيديو.. تركي يعرض كليته للبيع بسبب ارتفاع الأسعار
أنقرة(صدى):

تواصل الأزمة الإقتصادية في تركيا إثر سياسات ” أردوغان ” الفاشلة تضييق الخناق على الشعب التركي الذي بات منهكاً لملاحقة ارتفاع الأسعار والخدمات ، حتى انه لم يعد من المستغرب ان نجد من يبحث عن الطعام في صناديق القمامة .

ووثق مقطع فيديو احد الأتراك وهو يعرض كُليته للبيع بعد ان ضاقت عليه ظروفه الإقتصادية حتى انه لم يعد يجد شئ آخر لبيعه .

وأظهر المقطع لافته في محطة حافلت بمنطقة سلطان جازي بإسطنبول، كُتب عليها “عاجل.. كلى للبيع” ، في مشهد يثير التساؤل حول مستقبل الأتراك في ظل سياسة فاشلة لتلبية احتياجاتهم الأولية .


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