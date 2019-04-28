وظيفة صحية شاغرة بمستشفى ” الملك خالد ” التخصصي للعيون

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مستشفى ” الملك خالد ” التخصصي للعيون بالرياض عبر موقعه الإلكتروني عن توفر وظيفة صحية بمجال المختبرات؛ وذلك للعمل بمسمى ” فني مختبر طبي Medical Laboratory Technician ” ، وذلك وفقاً للشروط التالية:

الشروط:

1- درجة الدبلوم (لمدة سنتين) في المختبرات الطبية أو ما يعادلها من معهد مُعتمد.

2- تسجيل وتصنيف لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

ودعت الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، للتقديم عبر البوابة الإلكتروني من خلال هذا الرابط:هنا

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