وظيفة صحية شاغرة بمستشفى ” الملك خالد ” التخصصي للعيون
كشفت مستشفى ” الملك خالد ” التخصصي للعيون بالرياض عبر موقعه الإلكتروني عن توفر وظيفة صحية بمجال المختبرات؛ وذلك للعمل بمسمى ” فني مختبر طبي Medical Laboratory Technician ” ، وذلك وفقاً للشروط التالية:
الشروط:
1- درجة الدبلوم (لمدة سنتين) في المختبرات الطبية أو ما يعادلها من معهد مُعتمد.
2- تسجيل وتصنيف لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
ودعت الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، للتقديم عبر البوابة الإلكتروني من خلال هذا الرابط:هنا
– الوظائف تظهر بعد التسجيل في البوابة الإلكترونية ويفضل استخدام متصفح Internet Explorer من خلال الحاسب الآلي.
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