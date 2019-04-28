” الخضيري ” يكشف الأهمية الصحية للماء المتجمع فوق طبقة الزبادي

عادل الحربي(صدى):

وجه الدكتور فهد الخضيري، المتخصص في المسرطنات، بأهمية شرب الماء المتجمع فوق طبقة الزبادي أوالطبقة التي تطفو فوق اللبن الرائب.

حيث أشار ” الخضيري ” إلى أن مصل اللبن أوماء اللبن غني بالفيتامينات ومنها ” فيتامين ب٢ ” والهرمونات المفيدة للهضم، ومهم أيضًا لتقوية العضام ويحوي إنزيمات وهرمونات هامة ومفيدة للجسم وللجلد حيث الترطيب والنضارة للبشرة.

وعن البكتريا الموجودة بالزبادي، أوضح أن من فوائدها تنشيط المناعة والوقاية من بعض أنواع السرطانات، وهذا ما أثبته العالم الحاصل على نوبل ” Mechnikov ” .

تجدر الإشارة إلى أن ” مصلُ اللبن ” بمثابة إكسير الصحة والجمال، حيث إنه يحارب الشيخوخة ويساعد على التمتع بالرشاقة، كما أنه يقوي جهاز المناعة فضلاً عن أنه يسهم في الشعور بالسعادة.