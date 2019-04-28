4 وصفات طبيعية لحماية البشرة من آثار المكياج الضارة 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أشار خبراء تجميل إلى وصفات طبيعية لحماية البشرة من آثار المكياج الضارة ومنها الوصفة الأولى.. امزجي ملعقة كبيرة من الحليب كامل الدسم مع ملعقة كبيرة من الغليسرين وامسحي وجهكِ جيداً بهذا المزيج.

الوصفة الثانية.. عليكِ باللبن الزبادي مع العسل. امزجي يكميات متساوية وضعي على وجهكِ المزيج وامسحي.

الوصفة الثالثة.. ملعقة صغيرة من خل التفاح كفيلة بإعادة اللون الطبيعي لبشرتكِ وإزالة أي تبقعات من المكياج شريطة فعل ذلك يومياً.

الوصفة الرابعة.. امسحي وجهكِ بملعقة صغيرة من زيت البابونج قبل النوم، كما تجنبي فرك وجهكِ بعنف بالماء والصابون.