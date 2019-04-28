وظائف شاغرة للجنسين في ” تعليم الطائف “

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف توفر 60 وظيفة (حارس مع زوجاتهم)، وترغب في التعيين عليها لمدارس البنات، وحاجتها لعدد 6 وظائف (سائقين) على بند الأجور عن طريق المفاضلة.

واشترطت الإدارة، أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، أن لا يقل عمر المتقدم عن 35 سنة ولا يزيد عن 45 سنة بالنسبة لوظائف الحراس، وأن لا يقل عمر المتقدم عن 20 سنة بالنسبة لوظائف السائقين.

وأضافت، أن يكون متزوجاً وذلك بالنسبة للمتقدمين على وظائف الحراس، أن لا يكون متقاعداً مدنياً أو عسكرياً مع إحضار مشهد من الأحوال المدنية يثبت ذلك بعد الترشيح للوظيفة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك وليس عليه سوابق لدى الجهات الأمنية.

وتابعت، أن يكون حاصلاً على شهادة الابتدائية كحد أدنى، وأن يكون لائقاً صحياً وأن يجتاز الكشف الطبي، الالتزام بمهام وواجبات الوظيفة المعين عليها وفق شروطها وواجباتها، الالتزام بتعبئة جميع البيانات الموجودة في الرابط الموضح أدناه، أن يكون المتقدم مسجلاً بموقع وزارة الخدمة المدنية (برنامج ساعد)، بالنسبة للمتقدمين على وظائف (سائق) يجب أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية المفعول.

وأشارت إلى أنه يبدأ التقديم اليوم الأحد بتاريخ 1440/08/23هـ وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس بتاريخ 1440/08/27هـ، وذلك من خلال الرابط التالي:هنا