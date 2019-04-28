بالفيديو.. نيمار يحاول تبرير موقفه بعد اعتدائه على مشجع

ماجد محمد(صدى):

تعدى البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان، على مشجع في المدرجات أثناء عبور الفريق للمنصة لتسلم ميداليات المركز الثاني عقب خسارة فريقه نهائي كأس فرنسا أمام فريق رين أمس السبت، حيث وجه إليه لكمة قوية.

وكشف مقطع فيديو، عن نيمار وهو يعتدي على أحد المشجعين استفزه خلال صعوده إلى المدرجات من أجل الحصول على الميداليات الفضية؛ فيما كان يحاول إمساك هاتف المشجع الذي وجه كلمات استفزازية للاعبي الفريق الباريسي، من أجل إيقافه عن التصوير.

وأظهر الفيديو، أنه عندما رفض المشجع، وجه نيمار لكمة إلى وجهه؛ حيث قال نيمار: ” لا أحد يحب أن يخسر، ومن يعرفني جيدا يدرك مدى جديتي في الملعب والتنافس بقوة، وكم أتألم كثيرا بسبب الخسارة”.

وأضاف: ” لكن الخسارة جزء من حياة أي رياضي، فهي مفيدة لنا لكي نتطور ونفكر لنكون أفضل. سعيد للغاية بالعودة مجددا للملعب وهز الشباك، كنت أشعر أنني بحالة جيدة في الملعب، ولكن الشعور الأكبر في هذه الليلة كان الحزن “.