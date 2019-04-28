بالفيديو .. سائح سعودي يكشف تعرضه لسرقة 20 ألف دولار في تركيا

طلال الضوي(صدى):

تتواصل عمليات النصب والإبتزاز على السياح في تركيا خلال الفترة الأخيرة خاصة ً السياح السعوديين والذين يشكلون اكبر نسببة من السياح العرب في اسطنبول الأمر الذي بات مهدد قوى لأمن السياح ومؤشر على تراجع اسهم السياحة هناك .

وكشف احد السياح القادمين من تركيا في تقرير على قناة mbc1 ما تعرض له في تركيا من سرقة وابتزاز بشكل غير متوقع إذكان يقطن في شارع رhقي وهو شارع بغداد وكان يؤمن منزله بالكاميرات ونظام البصمة وانظمة امنية اخرى لكن السارق كسر الأبواب وتمكن من دخول منزله وسرقة مبلغ 20 الف دولار وأطقم من الذهب .

وقال انه لجأ إلى الشرطة التركية لكنها لم تفعل أي شئ إيزاء الواقعة ولم تحمي السياح في بلدها ،رغم وجود كاميرات يمكن ان تكشف عن هوية السارق .

كما روى موقف آخر يكشف عن تعدي رجال المرور بتركيا ، إذ استوقفه شرطي المرور الذي كان مخموراً وفرض عليه غرامة ولم يرد مناقشته لأنها lkhram بلا جدوى في مثل حالته .

ونصح الراغبين في السفر والسياحة بإختيار دول اخرى اكثر اماناً ، خاصةً بعد ارتفاع الشكاوى من اكثر من جنسية .