فريق طبي بمكة ينقذ حياة معتمر حاول تهريب 120 حبة بأحشائه

مكة المكرمة(صدى):

نجح فريق طبي في مستشفى النور بمكة المكرمة، اليوم الأحد، في إنقاذ معتمر باكستاني الجنسية في العقد الخامس من عمره عُثر في بطنه على ١٢٠ حبوب كبسولات مهربة في أحشائه.

وكان المعتمر قد دخل إلى قسم الطوارئ وهو يعاني من آلام مبرحة في بطنه لا يستطيع تحملها، وفي الحال تم عمل الفحص السريري له، ليتضح وجود كبسولات داخل أحشائه؛ ليجري فريق طبي عملية استكشاف وفتح بطنه، ليعثر على كمية كبسولات حبوب يُشتبه أنها مخدرات هرّبها داخل أحشائه.

واستخرج الفريق الكمية وسلمها لإدارات المخدرات لفحصها، لمعرفة هل هي حبوب مخدرة أم عملية انتـحار قام بها، وقد تم التحفظ عليه حتى الشفاء واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.