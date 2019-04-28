” طول الشوارب ” .. تحدي جديد بمدرجات الملاعب في المملكة

نواف السالم(صدى):

وثقت الكاميرات ظهور موضة جديدة بأوساط المدرجات في ملعب الجوهرة، في اللقاء الذي جمع فريقي النصر والاتحاد ضمن مباريات نصف النهائي بكأس الملك.

وظهر اثنين من المشجعين محاطين بالجماهير في مشهد لا يخلو من الطرافة وهما يتباهيان بـ ” طول الشوارب ” ، وسط صيحات وتفاعل الجماهير والتي تجاوزت الـ40ألفًا.

يُذكر أن فريق الاتحاد كان قد تأهل إلى المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين؛ وذلك بعد أن تغلب على فريق النصر بنتيجة كبيرة بلغت أربعة أهداف مقابل هدفين، وذلك في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن نصف النهائي.