بالصور.. تشييع جثمان محافظ رنية وسط جموع غفيرة

نايف السالم(صدى):

وصل جثمان محافظ رنية ” سعود بن عبدالمحسن القحطاني “؛ الذي وافته المنية في رحلته العلاجية الخارجية، مساء أمس السبت، عَبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

وفي السياق نفسه، شيع حشد كبير جثمان الفقيد، اليوم الأحد، وَسط حضور عددٍ من المسؤولين والأقارب والمحبين، من بينهم مسؤولو وأهالي محافظة رنية الذين كانوا في مقدمة مستقبلي جثمانه -رحمه الله- وفاءً لما قدّمه للمحافظة إبّان فترته السابقة.

وأدى الحضور الصلاة على الفقيد ” القحطاني “؛ فجر اليوم، بالمسجد الحرام، فيما دُفن جثمانه في مقبرة الشهداء بمكة المكرّمة، وسيُقام العزاء في منزل والده بحي الأمير فواز بمحافظة جدة.