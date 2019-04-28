بيوت دعارة للروبوتات الجنسية في اليابان قريبا 

طوكيو(صدى):

أعلنت شركة ” ليمودولس ” العالمية عن إطلاق أول بيت دعارة عاملاته روبوتات في اليابان، مع تزايد الطلب من الرجال على علاقات ثلاثية لإشباع رغباتهم الجنسية الأكثر وحشية.

ووفقا لما وردنا فإنه سيتم افتتاح بيت الدعارة المنتظر في مدينة ناغويا في ولاية آيتشي في اليابان بجهود الشركة التي أطلقت مشاريع مماثلة في برشلونة وتورينو، التي افتتحت أولى بيوت الدعارة للروبوتات الجنسية في أوروبا في برشلونة وكاتالونيا عام 2017.

وتعرضت بيوت الدعارة التي افتتحتها هذه الشركة ردود فعل غاضبة من السكان القاطنين قرب هذه البيوت، واحتجاج الباغيات على حرمانهن لقمة العيش بإقحام المنافسين في تجارة الجنس ثانية أقدم مهنة في التاريخ.

ومن جهته، لفت رئيس الشركة سيرغي بريتو، إلي أنه سيتيح للناس الفرصة لتنفيذ ” خيالهم الأكثر وحشية ” في بيوت الدعارة التي يفتتحها.

واعتقد بأن هناك زيادة كبيرة في عدد الرجال الذين يريدون تجربة دمى الذكور واستخدامها أيضا كجزء من ثلاثي مخنث.

وأشار بريتو : ” لقد حضر إلينا مؤخرا العديد من العملاء الذين يطلبون قضاء متعهم مع دمى من الذكور ودمى من الإناث في نفس الوقت “.

وأوضح بريتو أن الروبوتات الجنسية المستخدمة ستكون في البداية نماذج أساسية “بدون وظائف إضافية” لأنه يعتقد أن التكنولوجيات العالية لا تعود واقعية بما يكفي، لكنه أشار إلى أن ذلك قد يتغير مع تحسن التكنولوجيا، وهذه التحسينات في التكنولوجيا من شأنها أن تغذي طلبا أكبر على حد اعتقاده.