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خطة لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 40٪

خطة لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 40٪
عادل الحربي(صدى):

أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، اليوم الأحد، وجود خطة لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل بالقطاع الخاص من 29 % إلى 40 % في أواخر العام المقبل 2020.

وقال ” الراجحي ” أن المشاركة الاقتصادية للمرأة زادت من 17% إلى 19.7% بنهاية 2018، لافتًا إلى أن الهدف هو الوصول إلى نسبة 25% بحلول 2020، ونسبة 30% بحلول 2030.

وفي السياق نفسه، أشار وزير العمل إلى أن القطاع الخاص استطاع تحقيق 32.7% من الخطة المحددة بنهاية 2018، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على رفع مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال إطلاق 10 مبادرات كبرى.


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