بالفيديو.. نهى نبيل تتلقى صدمة قوية بعد علمها بسعر أغلى عطر في العالم 

خالد الظفيري(صدى):

تعرضت الفاشينيستا الكويتية نهى نبيل للصدمة بعد علمها بسعر أغلى عطر في العالم، وبدت تستعرض مميزات الزجاجة والتي وصلت إلى 3 ليترات، ويتم التحكم في طول فواهة الزجاجة من خلال ريموت كنترول، من أجل ضبط الطول المناسب للمستخدم.

وعقبت بأن رائحته لا توصف فهي لم تشم من قبل مثلها، وهنا تدخل القائم بالترويج لهذا العطر في حديثها موضحا لها أن هذه الرائحة جاءت بعد 494 محاولة خلال تصنيعه.

وتلقت صدمة قوية عندما سألت القائم ببيعه عن المزيد من الأمور التي تخص هذا العطر المدهش، ومنها سعره الذي اتضح أنه يبلغ مليون و295 ألف دولار، أي في حدود 390 ألف دينار كويتي.

وعقب معرفة السعر، ظهرت الصدمة على وجه نهى نبيل نفسها، حيث انهالت التعليقات الطريفة عليها منها كم يبلغ سعر “الرشة” فقط.