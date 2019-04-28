كريستيانو رونالدو يصل إلى 600 هدفا مع الأندية

مصطفى الشيخي(صدى):

واصل البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، تحقيق الأرقام المميزة في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، حيث نجح في تسجيل هدفه الـ20 في الدوري الإيطالي هذا الموسم. ‎

وسجل رونالدو هدفا في تعادل اليوفي مع الإنتر، بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على ملعب ” جوزيبي مياتزا ” ، ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإيطالي.

رونالدو سجل 20 هدفا أو أكثر في بطولة دوري للموسم العاشر تواليا، وذلك مع ناديي ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.

وبدأت هذه السلسلة المميزة خلال موسم 2010-2009 عندما سجل في أول مواسمه مع الريال 26 هدفا وفي الموسم التالي 40 هدفا، بينما أحرز 46 هدفا خلال موسم 2011-2012.

وفي موسم 2013-2012، أحرز رونالدو 34 هدفا، وفي الموسم التالي سجل 31 هدفا، قبل أن يحرز في موسم 2014-2015، 48 هدفا.

ونجح ” صاروخ ماديرا ” في تسجيل 35 هدفا في موسم 2015-2016، وفي الموسم التالي سجل 25 هدفا، وفي موسم 2017-2018 سجل 26 هدفا.

وانضم رونالدو لصفوف يوفنتوس الصيف الماضي، قادما من ريال مدريد الإسباني مقابل 100 مليون يورو.

يذكر أن هذا الهدف رفع رصيد رونالدو إلى 600 هدف في مسيرته مع الأندية، بواقع 450 هدفا مع الريال و118 هدفا مع مانشستر يونايتد و27 مع يوفنتوس و5 أهداف مع سبورتنج لشبونة.