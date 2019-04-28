أجواء المملكة تشهد أسبوع بقايا للأمطار وارتفاع شديد بدرجة الحرارة

علي القحطاني(صدى):

كشفت توقعات لطقس المملكة، عن اقتراب الحرارة من الأربعين درجة مئوية في أجزاءٍ من وسط وجنوب غرب المملكة، للمرة الأولى هذا الموسم؛ ليصبح الطقس حاراً نهاراً في مختلف المناطق، هذا الأسبوع.

ويُتوقع هطول زخات من الأمطار في أجزاءٍ محدودة من شمال ووسط وجنوب البلاد؛ حيث يُفتتح الأسبوع الجديد بهطول زخات من الأمطار في أجزاءٍ من وسط وشرق وشمال المملكة نتيجة بقايا حالة عدم الاستقرار التي أثرت خلال الأيام الماضية.

يأتي ذلك على أن تنحسر اعتباراً من مساء اليوم الأحد والاثنين، كما ترتفع درجات الحرارة في وسط وجنوب غرب المملكة؛ لتصل الى مُنتصف الثلاثين مئوية، خاصة في منتصف الأسبوع، ويسود طقس حار في مختلف المناطق خلال ساعات النهار، بينما يكون لطيفاً خلال ساعات الليل والصباح الباكر.