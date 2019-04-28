تشكيل مجلس سيادي مشترك ” عسكري مدني ” بالسودان

الخرطوم(صدى):

توصل المجلس العسكري السوداني ووفد من قوى الحرية والتغيير في اجتماع لهم، أمس السبت، إلى اتفاق مبدئي لتشكيل مجلس سيادي مُشترك من العسكريين والمدنيين في السودان.

وتستمر الاجتماعات، اليوم الأحد، لتحديد أعضاء المجلس المُشترك الذي سيُدير الفترة الانتقاليّة، ونِسب تمثيل كل طرف، والذي اعتبره عضو الوفد المُفاوض عن قوُى التغيير عمر الدقير أنه تجاوز لأكبر نقطة خلافيّة بين الطرفين.

ومن الجدير بالذكر، أنه كان قد وافق الجانبان في وقتٍ سابق على إنشاء لجنة مُشتركة لإعداد خارطة طريق للمرحلة المُقبلة؛ببنما تستمر التظاهرات والاعتصامات أمام مقر قيادة الأركان وسط الخرطوم، مُطالبةً باستكمال الثورة وتسليم السلطة للمدنيين.