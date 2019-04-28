سيارة زعيم كوريا الشمالية تتحدى عقوبات ترامب..مهربة أم مسروقة!

بيونغيانغ(صدى):

أثار زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون ،جدلا واسعا ،فرغم العقوبات المفروضة عليه من الأمم المتحدة، اتضح أنه يتحدى تلك العقوبات ويخرقها علنًا.

وكانت شركة ” دايملر ” الألمانية قد أعربت عن دهشتها من حصول كيم جونج أون على سيارتين ليموزين من طراز مرسيدس، كانتا بانتظاره أمام مطار فلاديفوستوك الروسي، خلال لقائه الأخير بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويأتي ذلك على الرغم من أنه لا يوجد تعاملات تجارية بين شركة ” دايملر ” ، وبين كوريا الشمالية، بعد انقطاعها منذ 15 عامًا، حيث يحظر بيع البضائع الثمينة أو الكماليات لكوريا الشمالية، بما في ذلك سيارات الليموزين، في إطار لعقوبات الأمم المتحدة الهادفة للضغط على كوريا الشمالية للتخلي عن أسلحتها النووية.

وصرحت الشركة بأنه ليس لديها أي فكرة إطلاقًا عن كيفية وصول تلك السيارات إلى كوريا الشمالية. وتابعت: ” ليس لدى شركتنا أي اتصالات تجارية مع كوريا الشمالية منذ أكثر من 15 عامًا، بموجب حظر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية ” .

وأضافت أن الشركة فرضت عمليات مراقبة شاملة لمنع وصول سياراتها لكوريا الشمالية أو أي من سفاراتها حول العالم، غير أن بيع السيارات عبر وسيط يكون في الغالب خارجًا عن سيطرة الشركة وليس ضمن مسئوليتها.

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