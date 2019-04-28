رسالة شديدة اللهجة من أحمد سعد لسمية الخشاب

القاهرة(صدى):

ظهر المطرب المصري أحمد سعد، خلال الإعلان التشويقي لبرنامج ” شيخ الحارة ” المنتظر عرضه في شهر رمضان المقبل.

ووجه سعد رسالة شديدة اللهجة لطليقته سمية الخشاب قائلا : ” اللي تتجوز راجل ولو ليوم واحد وتطلع تتكلم عليه تبقى مش تمام ” .

يذكر أن الفنانان قد انفصلا من ذفترة قصيرة، لكن ظهرت سمية الخشاب في أحد البرامج وقالت إنها كانت تطالبه بالطلاق قبل أن يتم رسميا بعدة أشهر.

وأثار طلاق سمية الخشاب وأحمد سعد جدلا واسعًا، خاصة وأنه لم تمض أشهر قليلة على زواجهما.

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