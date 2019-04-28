فتاة ” ملهى ليلي ” تشعل حربًا في معقل حزب الله بلبنان

بيروت(صدى):

اندلعت اشتباكات عنيفة في ضاحية بيروت الجنوبية أبرز معقل لميليشيا ” حزب الله ” اللبنانية.

وأوضحت مصادر أنه بدأت حلقة من الترويع وإرهاب المواطنين دون تدخل من أي من الأجهزة الأمنية والعسكرية ،واستمر إطلاق الرصاص لفترة طويلة امتدت لأكثر من نصف ساعة.

وكان شاب قد أحضر فتاة روسية من إحدى الملاهي الليلية إلى مقهى بالقرب من ” جسر الليلكي ” ،ووقع الشجار بين مجموعة من الأشخاص وما لبث أن تطور الاشكال إلى اشتباكات مسلحة عنيفة استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية وإشاعة جو من الرعب.