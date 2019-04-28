بالصور.. سخرية جماهير إنتر ميلان من يوفنتوس بعد التعادل
وثقت مجموعة من الصور، سخرية جماهير إنتر ميلان من يوفنتوس، بطل الدوري الإيطالي، خلال قمة الفريقين في المسابقة.
ورفعت الجماهير لافتات مكتوب عليها ” انتهت المباراة ” ، وأخرى لصور منظفات مكتوبا عليها أياكس أمستردام الهولندي، في إشارة إلى وداع اليوفي لدوري أبطال أوروبا أمام أياكس.
وأحرز كريستيانو رونالدو هدفًا منح يوفنتوس التعادل 1-1 أمام مستضيفه إنتر، أمس السبت.
وأدرك رونالدو التعادل بتسديدة هائلة، ليسكت جماهير إنتر ولافتاتها المهينة.
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