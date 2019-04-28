بالصور.. سخرية جماهير إنتر ميلان من يوفنتوس بعد التعادل

طلال الغامدي(صدى):

وثقت مجموعة من الصور، سخرية جماهير إنتر ميلان من يوفنتوس، بطل الدوري الإيطالي، خلال قمة الفريقين في المسابقة.

ورفعت الجماهير لافتات مكتوب عليها ” انتهت المباراة ” ، وأخرى لصور منظفات مكتوبا عليها أياكس أمستردام الهولندي، في إشارة إلى وداع اليوفي لدوري أبطال أوروبا أمام أياكس.

وأحرز كريستيانو رونالدو هدفًا منح يوفنتوس التعادل 1-1 أمام مستضيفه إنتر، أمس السبت.

وأدرك رونالدو التعادل بتسديدة هائلة، ليسكت جماهير إنتر ولافتاتها المهينة.