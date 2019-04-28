أمطار ورياح مثيرة للأتربة على 10 مناطق

الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، عدة تنبيهات متقدمة على 10 مناطق.

وأوضحت الهيئة في تنبيهها أن كل من الجوف ، الحدود الشمالية، مكة المكرمة، نجران، ستشهد نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة.

وبينما تشهد الرياض، المدينة المنورة، القصيم، حائل، الباحة، عسير، استمرارًا في هطول الأمطار الرعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، حتى المساء.