رجل أعمال يهدي بنات الشهداء 100 ألف ريال بعد واقعة ” السناب الأمني “

عادل الحربي(صدى):

على خلفية نشر مقطع فيديو عبر حساب ” السناب الأمني ” يتضمن مجموعة من بنات الشهداء الصغيرات المشتركات في مسابقة، وتجاوز طفلتين دون تقديم دعم وتشجيع لهما، ما اعتبره البعض عنصرية، أعلن أحد رجال الأعمال بالرياض إهداءه الطفلتين، 50 ألفًا لكل واحدة منهما.

وكان صاحب الحساب سامي الشيباني، قد نشر توضيحاً على حسابه بتويتر، قال فيه: ” ساءني تفسير المقطع الذي قمت بتصويره مساء الأمس وخصوصا أنه يخص أبناء الشهداء.. ولجميع من أساء فهم المقطع الحق في التفسير طالما أنني لم أتحدث ” .

وأكد انه لم يقصد الإساءة لهما وأعتذر بعبارة صريحة لهم عن سوء الفهم.

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