بالفيديو.. مشهورة بـ ” سناب شات ” تسوق منتجًا بطريقة خادشة للحياء

علي القحطاني(صدى):

أثار مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإحدى مشهورات الـ ” سناب شات ” غضبًا عارمًا بين متداوليه، إذ ظهرت خلاله وهي تسوق لأحد المنتجات بطريقة خادشة للحياء.

وفي هذا السياق طالب مقدِّم برنامج ” يا هلا ” الإعلامي جمال المعيقل وزارة التجارة والاستثمار ومجلس الشورى بوضع أنظمة لإيقاف تلك المهازل.

وقال المعيقل معلقًا على المقطع: ” هذا المقطع قلة أدب، وقلة حياء، ويخلو من الذوق تجاه كل ما يخص قيمنا ومبادئ الدين وأخلاقيات المجتمع السعودي “، مضيفًا: ” التسويق للشذوذ والإباحية أمر مقزز جدا ” .