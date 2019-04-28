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توجيه جديد من أمين مكة بخصوص عربات ” الفود ترك “

توجيه جديد من أمين مكة بخصوص عربات ” الفود ترك “
نايف السالم(صدى):

بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وجه أمين مكة المكرمة، المهندس محمد بن عبدالله القويحص، بالسماح لوجود عربات ” الفود ترك ” في مواقف حجز السيارات مجانًا خلال الشهر الكريم.

يذكر أن الأمانة قد حددت عدة شروط لطالب الترخيص؛ وهي: أن يقتصر على الأفراد السعوديين، وأن يكون طالب الترخيص حاصلاً على بطاقة الهوية الوطنية، وأن يعمل صاحب الترخيص بنفسه، ويمنع استخدام أي عمالة وافدة.

وكذلك لا يحق لأي فرد إصدار أكثر من ترخيص واحد فقط على مستوى أمانة العاصمة المقدسة.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 366 ] نشر منذ 36 دقيقة

ايوا خليهم يشتغلوا ويكافحوا والله يرزقهم جميعآ الحال مرة صعب خاصة مع الي عندهم اجارات المنازل حسبي الله على تجار التراب والعقار الجشعين

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