العثور على جثة مواطن داخل خزان منزله ” مطعونًا “

نايف السالم(صدى):

عثر مواطن يسكن بحي غليل الشعبي بجدة، على جثة مواطن آخر متوفَّى داخل خزان مياه منزله، وآثار دماء أمام باب المنزل.

وتلقت الجهات الأمنية بمحافظة جدة بلاغًا من المواطن، يفيد بالواقعة، وبالوصول وتتبع آثار الدماء، وُجد شخص مقتولاً داخل خزان ممتلئ بالمياه؛ وتم إخراجه عن طريق الدفاع المدني، وعليه آثار طعن في الرقبة.

ومن جانبه فتحت شرطة النزلتين بمحافظة جدة تحقيقًا موسعًا حول الواقعة، فيما باشرت الأدلة الجنائية لرفع البصمات، للوقوف على ملابسات الجريمة.