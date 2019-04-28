برشلونة بطلاً لـ الدوري الإسباني للمرة الثامنة في 11 عاماً

نواف السالم(صدى):

توج فريق برشلونة رسميا بلقب الدوري الإسباني للمرة الثامنة في 11 عاماً بعد فوزه على ضيفه فريق ليفانتى بهدف نظيف، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب ” كامب نو ” ، ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإسباني.

وحسم التعادل السلبى الشوط الأول من المباراة، إعن طريق النجم البرازيلى فيليب كوتينيو فى الدقيقة 41، بعدما اصطدمت تسديدته فى عارضة الفريق الخصم.

وسجل النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي، هدف برشلونة الوحيد فى الدقيقة 62 من زمن المباراة، من تسديدة خادعة فشل حارس ليفانتى فى التصدى لها.