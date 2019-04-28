رئيس الاتحاد: طلبت من المركز الإعلامي إلغاء التغريدات التي لا ترتقي لأخلاقيات النادي

ماجد محمد(صدى):

أكد رئيس نادي الاتحاد، لؤي هشام ناظر، أنه طلب من المركز الإعلامي إلغاء إحدى التغريدات التي لا ترتقي – في رأيه – لأخلاقيات نادي الاتحاد.

وتابع لؤي: ” صحيح أنه لم يقصد من محتواها الإساءة لنادي النصر الشقيق، ولكنها أيضًا لا تعبر عن أسلوب هذه الإدارة في العمل. ”

وجاء ذلك بعدما تحدى حساب نادي الاتحاد الرسمي، نظيره النصر لمواجتهه آسيويًا، وكتب حساب النادي: ” فيكم شدة نلعب في آسيا؟ ” .

وفاز فريق الاتحاد أمام النصر، بنتيجة ” 4-2 ” مساء السبت، على ملعب ” الجوهرة المشعة “ ، بنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.