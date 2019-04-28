صور من داخل سجن البشير

الخرطوم(صدى):

أظهرت مجموعة من الصور، سجن الرئيس المعزول السوداني، عمر البشير، حيث اعتقلت قوات الدعم السريع السودانية صباح السبت، عشرات من قيادات المؤتمر الشعبي من قاعة قرطبة للصحافة، بالعاصمة الخرطوم وقامت بنقلهم إلى سجن ” كوبر ” ، الذي أعلنت السلطات السودانية أنها تحتجز البشير.

وأوضح أحد القيادات، من داخل سجن ” كوبر ” أن قوات الدعم السريع أتت إلى القاعة بعد قيام عناصر من تجمع المهنيين بتكسير وتهشيم القاعة وتدمير محتوياتها، وتم القبض على المئات من قادة المؤتمر الشعبي بعد إصابة العشرات.

وأكد القيادي أن عدد المعتقلين الموجودين حاليا 140 معتقلا بسجن كوبر من قيادات الشعبي، ويوجد بينهم أكثر من 50 مصاب وجريح بعد الاعتداء على اجتماع الشورى، بصالة قرطبة ظهر اليوم السبت.