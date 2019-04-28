” طائر المدينة ” .. أبيات شعر من مواطن للطفل قاريء القرآن في المسجد النبوي

نايف السالم(صدى):

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه طفل وهو يرتل القرآن داخل المسجد النبوي الشريف.

وأثار مقطع الفيديو، مشاعر المواطن أحمد بن قاسم مجلي؛ الأمر الذي دفعه لكتابة هذه الأبيات من الشعر:

” طائر المدينة ”

كبـريـاءُ الطيــرِ فـي تحليــقهِ

في سمـاءٍ سقفها عـرشُ الإلـهْ

ذُلـّـه بيــن الأنـــامِ رعــــايــــةً

لا يَنـَـالُ العـــزَّ إلا فـي عُـــلاهْ

قــرر الطَّيــــرُ وشــدَّ رِكــــابَــهُ

للمدينــةِ قابضـاً يرجو سمــاهْ

فـاعتـــلا وإذا بـِــهِ تُـدهـشُـــهُ

بُقعـة قـد شـعَّ مِنـها مـا زَهـاهْ

نــورُ طيبـةَ والمُفَـدَّا أحمـــــدٌ

خيرُ أرضٍ عَانقتْ مثـوىٰ ثــراهْ

هَالَــهُ مـن روعــــةٍ مَنْظَــرهــا

غيَّــرت مأَلـوفَــهُ فِيـما وَعـــاهْ

هَبَــط الطَّيْــرُ إليــها قاصـــداً

روضَــةً فيـها ترانِيـــمُ الشِّفَـاهْ

واسْتَقرَّ بِجنحِ طالبِ ” خيـرُكـم ”

مَنْ تَـلا القُــرآنَ مُرتِشفاً هُـداهْ

أنْصَـتَ الطَّيــرُ بِقلبٍ خـاشِــعٍ

لِكــلامٍ مُعجـــزٍ فِيــما حَــــوَاهْ

لو لِهذا الطَّيـرِ لُغَـــةٌ ومَنطِــقٌ

لغدا خطيباً واعظـاً ممـا دهاه

أمــةَ القــرآنِ سُــودِي بِهَـــديِهِ

فَالعِـزُّ فيـهِ وَكُلُّ مَنْ أدْنَـاه تَـاه