وقوع جرحى في إطلاق نار عند معبد في سان دييغو الأمريكية

واشنطن(صدى):

أكدت الشرطة الأمريكية أن ” حادث إطلاق نار، وقع اليوم السبت 27، أدى إلى وقوع مصابين ” مشيرة إلى أنه ” تم احتجاز شخص عقب الحادث. ”

وقال قائد شرطة سان دييجو الأمريكية، إنه تم احتجاز رجل بعد حادث إطلاق نار عند معبد، وأسفر الحادث عن وقوع 4 مصابين، حسبما ذكر قائد الشرطة على ” تويتر ” .

وكان قائد الشرطة ذكر في تدوينة سابقة أنه جري التعامل مع شخص مسلح، في المنطقة المحيطة بالمعبد، وأن الشرطة أغلقت الطريق المؤدي له، مطالب المواطنين بتوخي الحذر حتى تقوم الشرطة بعملها.