البكيري يعلق على هزيمة النصر أمام الاتحاد: ” رنه ورا رنه خلت ونته ونه “
علق الإعلامي محمد البكيري، على خسارة النصر أم فريق الاتحاد، بنتيجة ” 4-2 ” مساء السبت، على ملعب ”الجوهرة المشعة“، بنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وقال الإعلامي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : هزم النصر في الدوري وسحقه في الكأس ” رررنه ورا رررنه.. خلت ونته ونه ” .
،،؛**”””سهم”””**؛،،😊[ عدد التعليقات: 4329 ] نشر منذ 20 دقيقة
وخمسة ورى خمسة تزيد همة …😆😆😆😂
المليليح[ عدد التعليقات: 152 ] نشر منذ 15 دقيقة
سألتك بالله انت صحفي ومحرر يابوخمسة 😅😅😅😅
تمسخرت أمس من التعاون وتمسخرت قبل أسبوع في البطولة العربية وتمسخرت من النصر وتمسخرت من احد والوحده والحزم وتنزل أخبار تافهه ياحقدك يبقى النصر متصدر غصب يفوز الإتحاد المهم انت خليك وراية ياخمسة خميسة
زائر[ عدد التعليقات: 3220 ] نشر منذ 15 دقيقة
هههههههههههههههههه مساكين
هلالي حد الجنون🌀[ عدد التعليقات: 149 ] نشر منذ 11 دقيقة
والله ثم والله انها اشوا من اهانه الهلال البارحه فضيحه تطاردنا حتى الموت ونسوي فريق بطولات ونحقق كل البطولات الآن ندور الستر ليه الشماته ونحن نتهزا داخليا وخارجيا