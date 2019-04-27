البكيري يعلق على هزيمة النصر أمام الاتحاد: ” رنه ورا رنه خلت ونته ونه “

ماجد محمد(صدى):

علق الإعلامي محمد البكيري، على خسارة النصر أم فريق الاتحاد، بنتيجة ” 4-2 ” مساء السبت، على ملعب ”الجوهرة المشعة“، بنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال الإعلامي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : هزم النصر في الدوري وسحقه في الكأس ” رررنه ورا رررنه.. خلت ونته ونه ” .