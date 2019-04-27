ميلانيا ترامب تتعرض لسخرية بسبب صورة نشرها البيت الأبيض احتفالًا بعيد ميلادها الـ49

واشنطن(صدى):

أدت صورة نشرها البيت الأبيض، لسيدة أمريكا الأولى، ميلانيا ترامب؛ احتفالًا بعيد ميلادها التاسع والأربعين، لتعرضها لموجة من السخرية على موقع ”تويتر. ”

وظهرت ميلانيا وهي تجلس بمفردها على الأريكة في المكتب البيضاوي، وترجع الصورة للشهر الماضي أثناء اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس.

وكتب حساب البيت الأبيض ” عيد ميلاد سعيد “ مع الصورة التي جذبت العديد من الصور والتعليقات الساخرة، وكتب أحد الأشخاص على ”تويتر “: ” ميلانيا ترامب تجلس بمفردها على الأريكة بينما كل شخص مرافق لها يتجاهلها من أجل أمر آخر، هذه هي الصورة التي نشرها البيت الأبيض.. هذا ما يقال بأنها صورة بألف معنى. ”

ولم يكتف نشطاء ” تويتر “ بهذه التعليقات الساخرة، بل تم وضع صورتها مرافقة للعديد من الأشخاص من ضمنهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو ينظر إليها، وصورة أخرى تظهر وجه الرئيس دونالد ترامب على باقة من الزهور الصفراء الموجودة على طاولة القهوة أمام ميلانيا، ونشر أحد مستخدمي تويتر صورة لـ“ كيليان كونواي “، مستشارة الرئيس الأمريكي، وهي تقوم بتعديل معطف ميلانيا.