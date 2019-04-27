الاتحاد يفوز على النصر ويتأهل لنهائي كأس الملك
فاز فريق الاتحاد أمام النصر، بنتيجة ” 4-2 ” مساء السبت، على ملعب ” الجوهرة المشعة “ ، بنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وسجل أليكساندر بريجوفيتش الهدف الأول لفريق الاتحاد في شباك نظيره النصر، والهدف الثاني لنادي الاتحاد سجله اللاعب فهد المولد في الدقيقة 60
كما سجل الهدف الثالث لصالح الاتحاد اللاعب رومارينيو في الددقيقة 96 و106.
في حين سجل الهدف الأول لنادي النصر اللاعب عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 66، وفي الدقيقة 89 يسجل عبد الرزاق حمد الله الهدف الثاني للنصر من ضربة جزاء.
والجدير بالذكر أن الاتحاد سيواجه التعاون في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 13515 ] نشر منذ 35 دقيقة
يستاهل الاتحاد زحف مستواهم😜😂
هلالي حد الجنون🌀[ عدد التعليقات: 149 ] نشر منذ 35 دقيقة
ماقصر النصر لعب أشواط اضافيه افضل من فريقنا خمسة أهداف في شوطين من فريق ضعيف
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 73078 ] نشر منذ 33 دقيقة
مبروك للإتحاد الفوز ..
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 5140 ] نشر منذ 30 دقيقة
الف مبروك للاتحاد الفوز المستحق 1 2 3 4 علي النصر و مفيش حد احسن من حد
ابو راشد[ عدد التعليقات: 1603 ] نشر منذ 28 دقيقة
مبروك الفوز لنمور اسيا وعقبال الكاس الغالية صرحتا النصر فرض في الفوز علي الاتحاد فرص كثيره اهدرها حمد الله
ودفاع النصر كباري وجسور اليوم شوربة امام الاتحاد لم يكن دفاع النصر في يومه وخاصة المخضرم عمر هوساوي
زائر[ عدد التعليقات: 3220 ] نشر منذ 26 دقيقة
ههههههههههههههههههه الفقر مثل حافز طلع سنتين واختفاء
ابو ماجد[ عدد التعليقات: 818 ] نشر منذ 24 دقيقة
الاتحاد يفوز على النصر ويتأهل لنهائي كأس الملك وخفف من احزان الهلال البارحة بهزيمته من التعاون بالخمسة
ابو صالح[ عدد التعليقات: 980 ] نشر منذ 18 دقيقة
مافرقت هزيمة الهلال 5 من التعاون وهزيمة النصر 4-2 من الاتحاد في النهاية هزيمة 5 زي 4 مافرقت في النهاية هزيمة مابقي الا الدوري يتنافس عليها قطبي نجد اعتقد ان الكاس الغالي اتحادية لخبرته دئما لاكن ربما التعاون يقلب الطاولة علي الاتحاد هذه كرة قدم لاتعرف يوما لك ويوما عليك
زائر[ عدد التعليقات: 144 ] نشر منذ 16 دقيقة
رنوهم رن هههههههههههههههههههههههههههههه
ابو سلطان[ عدد التعليقات: 1603 ] نشر منذ 13 دقيقة
لقاء اليوم بين الاتحاد والنصر لقاء مدربين بين مدرب النصر ةالاتحاد مبارة خطط وتكتيك لاكن تغلب مدرب الاتحاد علي مدرب النصر الذي لم يوفق في اقفال الثغرات الدفاعية التي انتهز لاعيبة الاتحاد في اقتحامها و تسجيل اهداف الفوز فيها