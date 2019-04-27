الاتحاد يفوز على النصر ويتأهل لنهائي كأس الملك

ماجد محمد(صدى):

فاز فريق الاتحاد أمام النصر، بنتيجة ” 4-2 ” مساء السبت، على ملعب ” الجوهرة المشعة “ ، بنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وسجل أليكساندر بريجوفيتش الهدف الأول لفريق الاتحاد في شباك نظيره النصر، والهدف الثاني لنادي الاتحاد سجله اللاعب فهد المولد في الدقيقة 60

كما سجل الهدف الثالث لصالح الاتحاد اللاعب رومارينيو في الددقيقة 96 و106.

في حين سجل الهدف الأول لنادي النصر اللاعب عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 66، وفي الدقيقة 89 يسجل عبد الرزاق حمد الله الهدف الثاني للنصر من ضربة جزاء.

والجدير بالذكر أن الاتحاد سيواجه التعاون في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.