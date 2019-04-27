بالفيديو.. المغامسي: السِّحر لا يدخل في قطع الرزق والرحم وإنما في الزواج

علي القحطاني(صدى):

أكد الشيخ صالح عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء المدير العام لمركز البيان لتدبر معاني القرآن بالمدينة المنورة، أن السِّحرليس له علاقة بالرزق وقطيعة الرحم.

وقال المغامسي اليوم في برنامجه الأسبوعي ” الأبواب المتفرقة ” على قناة mbc : الذي يترجح عندي أن السحر لا يدخل في قطع الرزق ولا في قطيعة الرحم.

وأضاف : صعب أن يقال إن الساحر يقدر على أن يحول بينك وبين الرزق، أو أن يحول بينك وبين الرحم.

وتابع: لكن قد يحول السحر -بقدر الله وإذنه- في قضية الزواج؛ لأن الله تعالى بعد أن ذكر خبر هاروت وماروت والسحرة قال {… فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ…} فالآية تدل على أن سحر التفريق يقع.