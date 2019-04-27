بالفيديو والصور.. سيارة فورد موستنج 1969 تحصل على داخلية مستقبلية وقوة كبيرة

أميرة خالد(صدى):

يعتبر مشروع Manticore، سيارة فورد موستنج مخصصة موديل عام 1969 مع محرك Coyote V8 بشاحن فائق وداخلية مأخوذة مباشرة من أفلام الخيال العلمي.

وتعرضت السيارة لعملية ترميم كاملة شملت تركيب محرك V8 حديث بسعة 5.0 لتر بالإضافة إلى الشاحن الفائق، ونظام تعليق جديد ومكابح وناقل حركة يدوي من ست سرعات، وحصلت السيارة على قوة مخيفة بالنسبة للطراز القديم وهي 785 حصان.

وتتميز Manticore بلوحة قيادة مخصصة تماماً لا تشترك في أي شيء من السيارة المانحة، أو أي سيارة حديثة أخرى أيضاً، ففي الواقع هي تحتوي على تقنيات عالية أكثر من أي شيء ستراه في الأسواق، وقد تمت طباعة الأجزاء الداخلية بطابعات 3D، وتم استبدال مجموعة الأدوات بشاشة رقمية كبيرة والتي يتم التحكم فيها بواسطة أدوات تحكم حساسة للمس، بما في ذلك النوافذ والتي يمكن رفعها وإنزالها بواسطة حساسات لمسية منزلقة.

ويمكن أن يبدأ تشغيل السيارة إما بواسطة قارئ بصمة الأصابع أو RFID، أو PIN، حيث لا يوجد مفتاح تقليدي، وتم تصميم النظام الترفيهي ليتم إقرانه مباشرة بالهاتف الذكي، والذي يستخدم لتدفق الموسيقى إلى النظام الصوتي المتطور، ويمكنه تلقي تحديثات البرامج عبر الإنترنت.