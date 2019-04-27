زوجة وعشيقها يتخلصان من زوجها أثناء نومه

القاهرة(صدى):

أقدمت زوجة مصرية على الاتفاق مع عشيقها للتخلص من زوجها أثناء نومه ، حيث سمحت لعشيقها بدخول المنزل بعد خروجها ، وقام بالقضاء على زوجها بعدة طعنات قاتلة أثناء النوم.

وتعود الواقعة عندما تقدمت سيدة ببلاغ لمركز شرطة شبرا ، تؤكد أنها فوجئت بمقتل زوجها عقب دخولها الشقة بعد انتهاء عملها في محل الكوافير الخاص بها .

وبالتحريات كشفت الشرطة المصرية أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجني عليه وعشيقها ، لوجود علاقة عاطفية بين زوجة المجني عليه والمتهم منذ فترة ورغبتها في الانفصال عن زوجها مما دفعها للاتفاق مع المتهم على التخلص منه.

وأفادت التحريات أن المتهمة قامت بالصعود للشقة محل الواقعة بحجة قضاء بعض المتطلبات وعقب خروجها تركت باب الشقة مفتوحا مما سهل عملية دخوله وتمكن المتهم من الإجهاز عليه محدثاً إصابته بسلاح أبيض وعقب تأكده من وفاته غادر الشقة واستمرت الأولى في محل عملها الكائن أسفل العقار حتى صعدت للشقة الساعة الخامسة مساء وقامت بالإبلاغ عن مقتل زوجها.

تم ضبط المتهمان لتقديمهما للمحاكمة .