انتحار 18 طالبا بعد رسوبهم في الأمتحانات

نيودلهي(صدى):

شهدت الهند ، إقدام عدد من الطلاب على الانتحار بعد رسوبهم في الامتحانات الرسمية ، حتى وصل عددهم 18 طالب خلال أسبوع واحد .

وكشفت صحف رسمية عن قصص عدد من الطلاب أبرزهم كان طالبا في كلية نارايانا، وقد شنق نفسه في منزله في كوشيجودا بعدما فشل في الرياضيات لأنها مادته المفضلة، فيما كانت بين القصص أيضا رواية طالب عاقب نفسه بسبب رسوبه بمادتين، من خلال تناوله كمية كبيرة من مبيدات الحشرات وتوفي في صباح اليوم التالي.

وتعقيبا على نسبة الرسوب الكبيرة، نظّمت احتجاجات واسعة النطاق من قبل أولياء الأمور والمجموعات الطلابية، فأمرت الحكومة بإعادة النظر بنتائج اختبارات أكثر من 300 ألف طالب راسب.