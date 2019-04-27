بالصور.. ” سهل حشيش ” أوروبا الشرق

القاهرة(صدى):

تعد سهل حشيش، من أحدث المشاريع السياحية العملاقة على سواحل البحر الأحمر، والتي تقع قبل الغردقة في مصر بحوالي 20 كم.

وتحتوي سهل حشيش على فنادق لكن عددها ليس بالكثير، ولعل أفضلهم وأجملهم وأغلاهم سعرًا ” البارون بالاس ” و” أوبري سهل حشيش. ”

وتتميز سهل حشيش بالخضرة والنظافة والجمال المعماري للفنادق والمباني الخاصة، فتشعر عند دخولها أنك في أوروبا، ويوجد في سهل حشيش كورنيش للترجل ” حوالي 6 كم طوله ” أو يتم تأجير مركبة الجولف أو دراجة.

وبهذا ستشاهد جميع الفنادق التي تطل على البحر من ناحية شاطئها، ولتجنب الغلاء يوجد حل بسيط وهو الإقامة في إستديوهات أو شاليهات في شقق فندقية تكون رخصية وممتازة.