الاتحاد الإسباني يعتمد النظام الجديد لكأس ملك إسبانيا

نواف السالم(صدى):

كشفت تقارير أن النظام الجديد لكأس ملك إسبانيا موسم 2019-2010 أصبح جاهزًا، حيث سيعرض على الجمعية العمومية، الإثنين المقبل، للمصادقة عليه رفقة كأس السوبر الإسباني الذي رفضته رابطة الدوري الإسباني.

وقالت التقارير إن كأس ملك إسبانيا سيعرف الموسم المقبل مشاركة 20 فريقًا للدرجة الأولى و22 من الدرجة الثانية و28 من الدرجة الثانية ” ب “ ، بواقع 7 من كل مجموعة و32 فريقًا من الدرجة الثالثة و10 فرق من الجهات.

وأضافت: لن تكون هناك لقاءات ذهاب وإياب كما في السنوات السابقة، حيث ستبدأ المسابقة في يناير 2020 وستلعب من لقاء واحد في ملعب الفريق الأقل تصنيفًا، لكن بشرط توفره على ملعب بعشب طبيعي.

ويذكر أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم منع الفرق التي تتوفر على ملاعب بعشب اصطناعي من استضافة لقاءات كأس الملك.