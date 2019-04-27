سائق يتعمد دهس المواطنين ظناً أنهم مسلمين

واشنطن(صدى):

تعمد سائق أميركي ويدعى إيزايا بيبلز (34 عاما) ، دهس مارة بسيارته ، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بجروح ، ظناً منه أنهم مسلمين .

وأوضحت الشرطة في سانيفيل قرب سان فرانسيسكو في بيان إعلامي عقب القبض عليه ، أنه هناك أدلة جديدة تفيد بأن بيبلز استهدف عمدا ضحاياه بسبب عرقهم وقناعة منه بأنهم مسلمون.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن بين الجرحى الثمانية ثلاثة من أفراد عائلة واحدة هم والد وابنه وابنته ، ولم ترد أي تفاصيل حول جنسية الجرحى أو ديانتهم.

وقال محامي المتهم إن الحادث ” ناتج بوضوح عن اضطرابات نفسية ” وإنه سيطالب بتوفير العلاج المناسب لموكله وهو بحسب ما أوضح عسكري سابق قد يكون يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة.