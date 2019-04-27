حساب المواطن: هذه حقيقة صرف دفعة مايو قبل رمضان

علي القحطاني(صدى):

أوضح برنامج حساب المواطن حقيقة الأنباء المتداولة بشأن تقديم صرف مستحقات دفعة دعم شهر مايو المقبل قبل بداية شهر رمضان الكريم.

وقال البرنامج إنه سيتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو في يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، مؤكداً أنه سيتم إيداع الدفعة الثامنة عشر بتاريخ ” 9 مايو ” .

ويذكر أن برنامج حساب المواطن قد أودع يوم 10 أبريل الجاري 2.5 مليار ريال مخصصة دعم لمستفيدي الدفعة السابعة عشرة، حيث بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 10.6 مليون ريال.