وفاة 16 مهاجرًا أفريقيًا وإصابة 17 آخرين بحادث في المغرب

مليكة فؤاد(صدى):

توفى 16 مهاجرًا من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء المرشحين للهجرة السرية مصرعهم، وأصيب 17 آخرين في حادث مأساوي.

ووقع الحادث في ضواحي مدينة بركان شرقي المغرب، اليوم السبت، وأفادت السلطات المحلية بإقليم بركان أن ” 16 من الأشخاص المرشحين للهجرة السرية المنحدرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء لقوا مصرعهم، صباح اليوم السبت، فيما أصيب 17 آخرون بإصابات متفاوتة الخطورة. ”

وتابعت السلطات المغربية أن الحادث الذي خلف هذا العدد من الضحايا والمصابين، جاء نتيجة سقوط ” عربة من الحجم المتوسط كانت تقلهم في مجرى قناة للري موجودة بالطريق الثانوية الرابطة بين السعيدية والناظور على مستوى جماعة العثامنة، دائرة أحفير، إقليم بركان. ”

وأضافت أنه فور إشعارها بالحادث انتقلت السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية إلى عين المكان، حيث جرى نقل جميع الأشخاص المصابين إلى المستشفى الإقليمي ببركان لتلقي العلاجات الضرورية، كما أعلنت فتح بحث من طرف السلطات المعنية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات الحادث، وللكشف أيضا عن حيثيات تنظيم عملية الهجرة السرية هاته.

وأكدت السلطات المغربية أن البحث جار من أجل توقيف سائق العربة الذي فر بعد الحادث.