بالفيديو.. حالة الطقس المتوقعة غدّا الأحد
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار التوقع بهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق الرياض ، القصيم والشرقية كذلك على مرتفعات نجران ، جازان ، عسير ، الباحة والطائف.
كما توقعت الهيئة أن تكون السماء غائمة جزئياً على اجزاء من مناطق تبوك ، الجوف والحدود الشمالية .
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توقعات الطقس -بمشيئة الله تعالى- ليوم غد الأحد 2019/04/28 في #المملكة #طقس_الربيع #نرصد_ونحمي #الهيئة_العامة_للأرصاد_وحماية_البيئة pic.twitter.com/q83vUeq4vT
— الأرصاد وحماية البيئة (@PmeMediacen) April 27, 2019
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