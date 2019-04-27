بالفيديو.. حالة الطقس المتوقعة غدّا الأحد

الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار التوقع بهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق الرياض ، القصيم والشرقية كذلك على مرتفعات نجران ، جازان ، عسير ، الباحة والطائف.

كما توقعت الهيئة أن تكون السماء غائمة جزئياً على اجزاء من مناطق تبوك ، الجوف والحدود الشمالية .