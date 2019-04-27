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بالفيديو.. حالة الطقس المتوقعة غدّا الأحد

بالفيديو.. حالة الطقس المتوقعة غدّا الأحد
الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار التوقع بهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق الرياض ، القصيم والشرقية كذلك على مرتفعات نجران ، جازان ، عسير ، الباحة والطائف.

كما توقعت الهيئة أن تكون السماء غائمة جزئياً على اجزاء من مناطق تبوك ، الجوف والحدود الشمالية .

 


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