بالفيديو.. مخالفات تعرض المرأة العاملة للغرامة والفصل من العمل

علي القحطاني(صدى):

حذر عبدالتواب المشيقح مستشار بأنظمة العمل ، من بعض المخالفات التي تعرض المرأة العاملة للغرامة والعقوبة وربما الفصل من العمل .

وقال المشيقح خلال مقابلة له ببرنامج ” سيدتي ” ، من المخالفات التي تعرض المرأة للتغريم أو العقوبة ، الخلوة مع الجنس الآخر ، أو عدم ألتزامها بالذي الرسمي والحجاب الخاص بالشركة .

وتابع ، المخالفات يتم التغريم وإذا تم إعادة فعلها بعض الشركات تقوم بالفصل والتغريم ، ولها أن تقدم مبرراتها لإدارة العمل للتحقيق بها .