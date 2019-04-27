بالفيديو.. مخالفات تعرض المرأة العاملة للغرامة والفصل من العمل
حذر عبدالتواب المشيقح مستشار بأنظمة العمل ، من بعض المخالفات التي تعرض المرأة العاملة للغرامة والعقوبة وربما الفصل من العمل .
وقال المشيقح خلال مقابلة له ببرنامج ” سيدتي ” ، من المخالفات التي تعرض المرأة للتغريم أو العقوبة ، الخلوة مع الجنس الآخر ، أو عدم ألتزامها بالذي الرسمي والحجاب الخاص بالشركة .
وتابع ، المخالفات يتم التغريم وإذا تم إعادة فعلها بعض الشركات تقوم بالفصل والتغريم ، ولها أن تقدم مبرراتها لإدارة العمل للتحقيق بها .
#عبدالتواب_المشيقح .. مستشار بأنظمة العمل: هذه المخالفات تعرض المرأة العاملة للغرامة والعقوبة وربما الفصل من العمل .. حذار منها #برنامج_سيدتي#خليجية pic.twitter.com/0S8Ml9TEMO
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) April 27, 2019
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