  • السبت 27

    أبريل

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو.. مخالفات تعرض المرأة العاملة للغرامة والفصل من العمل

بالفيديو.. مخالفات تعرض المرأة العاملة للغرامة والفصل من العمل

بالفيديو.. مخالفات تعرض المرأة العاملة للغرامة والفصل من العمل
علي القحطاني(صدى):

حذر عبدالتواب المشيقح مستشار بأنظمة العمل ، من بعض المخالفات التي تعرض المرأة العاملة للغرامة والعقوبة وربما الفصل من العمل .

وقال المشيقح خلال مقابلة له ببرنامج ” سيدتي ” ، من المخالفات التي تعرض المرأة للتغريم أو العقوبة ، الخلوة مع الجنس الآخر ، أو عدم ألتزامها بالذي الرسمي والحجاب الخاص بالشركة .

وتابع ، المخالفات يتم التغريم وإذا تم إعادة فعلها بعض الشركات تقوم بالفصل والتغريم ، ولها أن تقدم مبرراتها لإدارة العمل للتحقيق بها .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *