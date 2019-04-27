إصابة 14 شخصًا في انقلاب حافلة ركاب على طريق الرياض

علي القحطاني(صدى):

تعرضت حافلة نقل ركاب لحادث مروع، مساء الجمعة؛ ما أدى إلى انقلابها على طريق الرياض.

وأسفر الحادث عن إصابة 14 شخصًا، وتحركت الفرق الطبية والإسعافية إلى الموقع على الفور، وقامت باتخاذ اللازم تجاه المصابين والجرحى، بينما استنفرت صحة الطائف طواقمها الطبية بطوارئ مستشفى ” الخرمة العام ” ، ووجهت 4 فرق للمساندة الإسعافية، في استجابة سريعة للبلاغ بالحادث، الذي وقع مساء أمس الجمعة.

واستقبل المستشفى 14 حالة بين الإصابة المتوسطة والطفيفة، وتم احتجاز 6 حالات، وإحالة 3 أخرى لمستشفيات الطائف؛ لوضعها الصحي، واحتياجها لرعاية فائقة، وتجهيزات خاصة، وباشرت الفرق الميدانية مهامها إلى جانب الجهات ذات العلاقة ميدانيًا؛ حيث تم فرز الحالات المصابة، وتقديم الإسعافات الأولية ميدانيًا ونقل الحالات لطوارئ مستشفى ” الخرمة ” ، الذي استنفر طواقمه بقيادة مدير المستشفى محمد السبيعي، ومتابعة مدير إدارة الطوارئ بصحة الطائف سعيد بن عبدالله الزهراني.

يذكر أن الحافلة كانت تقل 17 شخصًا من جنسيات عربية، وتعرضت للانقلاب، فيما باشرت فرق الإسعاف، والأجهزة الأمنية دورها على الفور بموقع الحادث، وجرى التنسيق من خلال عمليات الصحة لتوجيه الفرق الطبية من مستشفيات ” الخرمة ” ، و ” ظلم ” و ” الموية ” ؛ للمساندة وفرز الحالات ميدانيًا وإسعافها إلى جانب فرق الهلال الأحمر.