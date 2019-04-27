اعتماد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات بجازان

تركي السالم(صدى):

اعلنت الإدارة العامة لجازان ، اعتماد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس، حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي 1439 / 1440 هـ.‬

ومن جانبه قال مدير إدارة شؤون المعلمين عبدالرحمن عكور ، أن عدد المعلمين المنقولين بلغ 728 معلماً من إجمالي عدد المتقدمين الذي بلغ 1744 متقدماً بنسبة 42٪ ، فيما بلغ عدد المتقدمات 1437 معلمة وجرى نقل 538 معلمة بنسبة بلغت 37٪ ، وجاءت النسبة العامة للمنقولين والمنقولات 40٪ من إجمالي المتقدمين ، موضحاً أنه يمكن للمعلمين والمعلمات الدخول على حساباتهم في نور للاطلاع على نتيجة الحركة من خلال الرابط التالي هنـــــا.‏

وأشار إلى أنه يمكن للمعلمين الغير منقولين الاعتراض على حركة النقل ، مقدماً شكره لمدير عام تعليم جازان على دعمه للإدارة وللمساعد للشؤون المدرسية واهتمامه ومتابعته لمراحل تنفيذ الحركة ولمنسوبي إدارة شؤون المعلمين “ بنين وبنات ” على جهودهم.ط