بينيتيز يتلقى عرض ضخم من الأهلي

نواف السالم(صدى):

كشفت الصحف الإنجليزية، اليوم السبت، عن تلقي المدرب الإسباني رافاييل بينيتيز مدرب نيوكاسل الإنجليزي عرض ضخم جدا من من النادي الأهلي.

وكان البلجيكي جو كماجا، وكيل أعمال المدرب الإسباني، قد قال في تصريحات له ” بينيتيز تلقى عرضا سعوديا للتدريب”.

رفض كماجا الكشف عن اسم النادي صاحب العرض، إلا أن اجتهدت بعض التقارير، وأكدت أن الأهلي الأقرب للتعاقد مع المدرب الإسباني.