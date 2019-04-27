مجموعة العبيكان تعلن عن وظائف شاغرة للمواطنين والمقيمين

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مجموعة شركات “ العبيكان ” للاستثمار- عبر موقعها الإلكتروني- عن توافّر وظائف فنية وإدارية وهندسية شاغرة للمواطنين والمقيمين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها في مدينة الرياض.

وأشارت المجموعة، إلى أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: مشغل- صيانة، مدير عمليات النقل، فني ميكانيكي، مشغل رافعة شوكية، مهندس صيانة، محاسب تكاليف.

وأبانت المجموعة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 إبريل 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي:هنا