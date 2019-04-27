بالفيديو.. الأمن السعودي يتعامل بشكل راقٍ مع معارض سوداني

الرياض(صدى):

تشهد السودان في الأيام الأخيرة أحداثًا كبيرة من مظاهرات واعتصامات؛ أدت إلى تنحي الرئيس عمر البشير على إثرها واحتجازه.

وفي السياق نفسه، كشف مقطع فيديو عن سوداني معارض تم اعتقاله في المملكة يصف كيف تعامل معه الأمن السعودي بكل احترام؛ كما قدروا حرمة بيته ووالده ولم يجرحوا مشاعره.

وأكد المعارض السوداني، وهو يروي تفاصيل لحظات اعتقاله من الأمن السعودي، مبتسمًا، أن التعامل كان أكثر من ممتاز فلم يتم التعدي عليه بالقول أو بالفعل بل عومل أحسن معامة وحينما طلب إثبات الشخصية من الضابط المكلف بضبطه، أعطاها له ولم يرفض هذا.

وعلى جانب آخر، أوضح المجلس العسكري في السودان وقوى تحالف ” الحرية والتغيير “، اليوم السبت، إن الأجواء كانت إيجابية خلال اجتماع الطرفين، الذي ناقش ترتيبات المرحلة الانتقالية.

وقال المتحدث باسم المجلس، الفريق شمس الدين كباشي إن: ” أجواء المفاوضات سادتها روح عالية جدا وشفافية كبيرة، حيث تم التأكيد على المسؤولية المشتركة وإعلاء قيمة الوطن “؛ لافتًا إلى أن: ” المباحثات ستستمر في مساء اليوم، ومتفائلون كثيرا بالوصول إلى نتيجة نهائية وإعلانها إلى الشعب السوداني في أقرب وقت ممكن ” .