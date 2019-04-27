سكارليت جوهانسون تسعى للإنخراط في السياسة والترشح للرئاسة الأمريكية

واشنطن(صدى):

أوضحت النجمة العالمية، سكارليت جوهانسون في تصريحات إعلامية ، أن ترشحها لمنصب رئيس الولايات المتحدة، قد يحدث على المدى الطويل، إلا أن انخراطها في السياسة الداخلية، قد يتحقق في المستقبل القريب.

وتابعت جوهانسون ، أعتقد أن أفضل طريقة لإحداث التغيير هي في السياسة الداخلية. ربما في المستقبل سأشعر بهذا الدافع، إلا أنني لم أشعر به حتى اللحظة .

وعن فيلم “Avengers: Endgame”، أكملت جوهانسون “أتمنى أن يمنح الفيلم شعورا حلوا مرا، ومرضيا أيضا”.

وتبدأ سكارليت جوهانسون قريبا تصوير فيلمها التالي، “Black Widow”، وذلك بعد تألقها في الجزء الأخير من “Avengers”، الذي بدأ عرضه في صالات السينما العالمية، يوم 24 إبريل الجاري.